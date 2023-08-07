МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Рубль укрепился по итогам торгов понедельника, несмотря на то, что в ходе дня отечественная валюта успела обновить очередные минимумы с весны прошлого года, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций растерял рост и завершил торги снижением

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 41 копейку, до 95,28 рубля, юаня — на 9 копеек, до 13,24 рубля, евро — на 31 копейку, до 105,3 рубля. При этом в ходе торгов все три иностранные валюты обновили максимумы с весны прошлого года. Доллар поднимался до 97,06 рубля, юань — до 13,47 рубля, евро — до 106,62 рубля.

Объем торгов юанем составил 178,95 миллиарда рублей против 107,18 миллиарда по доллару и 36,82 миллиарда по евро.

К 19.42 мск октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 0,86%, до 85,5 доллара за баррель.

РУБЛЬ ОЩУТИЛ ПОДДЕРЖКУ

"Сейчас иностранные валюты стоят по меньшей мере на 10% дороже фундаментально обоснованных уровней. При этом с конца июля цены на нефть держатся примерно на уровне 85 долларов за баррель, ценовой спред между сортами нефти Brent и Urals сокращается, динамика ВВП и бюджетных параметров позитивна, ЦБ перешел к повышению ставок – все это должно работать на поддержку рубля", — говорит Алесандр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

При этом он считает, что сложившийся на валютном рынке дисбаланс между предложением и спросом на иностранную валюту может быть вызван сложностями с репатриацией валютной выручки из-за рубежа при сохранении активного спроса импортёров и населения на валюту, а резкость движений на рынке связана с его сезонной "тонкостью" и вероятным присоединением спекулянтов к давлению на рубль.

"Внутренние валютные торги стартовали с инерционного ослабления рубля. За выходные не произошло каких-либо событий, прямо указывающих на озабоченность властей снижением стоимости российской валюты. На этом фоне спекулятивные стратегии в сторону дальнейшего ослабления рубля остаются адекватными, но по мере приближения к значениям 98-100 рублей риск коррекции будет нарастать", — считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

ПРОГНОЗЫ

"Мы считаем, что подъем нефтяных цен, начавшийся с конца июля, вскоре должен транслироваться в рост национальной валюты. До этого момента нельзя исключать тестирования долларом новых максимумов. По нашим оценкам, во вторник пара доллар-рубль может двигаться в диапазоне 93-97 рублей", — прогнозирует Бахтин.

София Кирсанова из УК "Первая" полагает, что в краткосрочной перспективе курс доллара будет находиться в диапазоне 94-98 рублей.

"Среднесрочная динамика рубля формирует риски для ценовой стабильности, при этом высокий аппетит Минфина к внутренним заимствованиям плохо соотносится с ожиданиями дальнейшего роста размера ключевой ставки. Это повышает вероятность того, что власти рано или поздно вмешаются в ход валютных торгов и сломят негативный тренд рубля. Краткосрочно рубль вряд ли достигнет отметки 98 рублей за доллар, особенно благодаря повышенному уровню нефтяных цен. Однако возвращение в границы 90-92 рубля также пока выглядят маловероятными", — заключает Евстифеев.