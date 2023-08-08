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2023
https://1prime.ru/Forex/20230808/841327704.html
Доллар в начале торгов растет до 95,87 рубля
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Курс рубля в начале торгов вторника снижается к доллару и юаню и растет к евро: американская валюта дорожает до 95,87 рубля, китайская — до 13,25 рубля, европейская дешевеет до... ПРАЙМ, 08.08.2023
валюта, рынки, новости, доллар, евро, юань, рубль, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника снижается к доллару и юаню и растет к евро: американская валюта дорожает до 95,87 рубля, китайская — до 13,25 рубля, европейская дешевеет до 105,19 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск растет на 59 копеек, до 95,87 рубля, юаня – на 1 копейку, до 13,25 рубля, евро — дешевеет на 11 копеек, до 105,19 рубля.