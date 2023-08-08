МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника снижается к доллару и юаню и растет к евро: американская валюта дорожает до 95,87 рубля, китайская — до 13,25 рубля, европейская дешевеет до 105,19 рубля, следует из данных Московской биржи. Что должно случиться, чтобы доллар пробил отметку 100 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск растет на 59 копеек, до 95,87 рубля, юаня – на 1 копейку, до 13,25 рубля, евро — дешевеет на 11 копеек, до 105,19 рубля.