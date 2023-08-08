МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Во вторник, после выхода не оправдавших прогнозов данных по внешней торговле Китая, юань снизился против доллара США до минимума за три недели. Отчет оказал, что падение экспорта в июле по сравнению с июлем прошлого года было самым глубоким более чем за три года. Китай опубликовал внешнеторговую статистику за январь-июль

Экспорт из Китая за этот период сократился на 14,5%, а импорт в него — на 12,4%, сообщило во вторник таможенное управление. Орошенные Reuters экономисты прогнозировали сокращение на 12,5% и на 5,0% соответственно.

Во 2-м квартале экономика Китая росла медленно в результате слабости внутреннего и внешнего спроса. Это заставило высшее руководство страны в июле обещать ей государственную поддержку. Вместе с тем предложения о стимулировании рынков автомобилей и услуг пока не удовлетворяют инвесторов, которые не считают эти меры достаточными для восстановления доверия потребителей.

Коме того, "возможности властей повлиять на восстановление внешнего спроса ограничены", сказал аналитик Societe Generale Ки Ён Сон.

Перед началом торгов центральный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,1565 против 7,1365 в понедельник. На континентальном рынке пара открылась на 7,2004, а на момент написания статьи торговалась по 7,2096.

"Фиксинг выше 7,15 означает, что центральный банк готов позволить континентальному и, соответственно, оффшорному юаню ослабнуть", — написали аналитики Maybank клиентам.

К моменту написания статьи индекс доллара поднялся до 102,308 от уровня закрытия понедельника 102,047.

Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 7,2223.