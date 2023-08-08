МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Доллар укрепляется во вторник утром к другим основным мировым валютам, в особенности — по отношению к иене после публикации данных об импорте и экспорте в Китае, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня к доллару упал до трехнедельного минимума

По состоянию на 8.18 мск курс доллара к иене растет на 0,49%, до 143,18 иены с уровня прошлого закрытия в 142,49 иены. Курс евро к доллару в то же время снижается до 1,0995 с 1,1002 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,2%, до 102,26 пункта.

Согласно данным главного таможенного управления Китая, экспорт из страны за январь-июль снизился на 5%, импорт — на 7,6% в годовом выражении, а за июль эти показатели упали 14,5% и 12,4% год к году соответственно. Восстановление экономики Китая после отмены политики "нулевой терпимости" к коронавирусу в стране в конце прошлого года по-прежнему остается одним из главных факторов, влияющим на рынки.

А в четверг выйдут данные о динамике потребительских цен в США, которые позволят инвесторам оценить результаты длительного цикла ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США и предположить дальнейшие шаги регулятора, чей целевой показатель инфляции составляет 2%. Аналитики прогнозируют, что по итогам июля инфляция в стране ускорилась до 3,3% за год с 3% месяцем ранее.