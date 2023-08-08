МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Российская валюта во вторник продолжает снижаться к доллару и юаню, перешла к ослаблению в паре с евро: американская валюта торгуется выше 96 рублей, китайская — по 13,31 рубля, европейская по 105,7 рубля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций снижается в начале торгов вторника

Курс доллара расчетами "завтра" к 10.28 мск рос на 94 копейки, до 96,21 рубля, юань прибавляет 7 копеек, до 13,31 рубля, евро — 40 копеек, до 105,7 рубля.

"Сегодня с утра рубль вновь слабеет. По-прежнему ждем укрепления курса рубля, но перед этим доллар вполне может сходить выше 100 рублей. Рублю очень нужны какие-либо драйверы для роста", — считает Алексей Антонов из "Алор Брокер".

А Егор Жильников из Промсвязьбанка не исключает, что пара доллар-рубль на фоне складывающейся технической картины может продолжить откат в диапазон 94-95 рублей в рамках сегодняшних торгов.