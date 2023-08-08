2023-08-08T10:48:36+03:00
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2023
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Курс рубля продолжает снижаться
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. Российская валюта во вторник продолжает снижаться к доллару и юаню, перешла к ослаблению в паре с евро: американская валюта торгуется выше 96 рублей, китайская — по 13,31 рубля,... ПРАЙМ, 08.08.2023
валюта, рынки, новости, московская биржа, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Российская валюта во вторник продолжает снижаться к доллару и юаню, перешла к ослаблению в паре с евро: американская валюта торгуется выше 96 рублей, китайская — по 13,31 рубля, европейская по 105,7 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" к 10.28 мск рос на 94 копейки, до 96,21 рубля, юань прибавляет 7 копеек, до 13,31 рубля, евро — 40 копеек, до 105,7 рубля.
"Сегодня с утра рубль вновь слабеет. По-прежнему ждем укрепления курса рубля, но перед этим доллар вполне может сходить выше 100 рублей. Рублю очень нужны какие-либо драйверы для роста", — считает Алексей Антонов из "Алор Брокер".
А Егор Жильников из Промсвязьбанка не исключает, что пара доллар-рубль на фоне складывающейся технической картины может продолжить откат в диапазон 94-95 рублей в рамках сегодняшних торгов.