МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к другим мировым валютам, таким как евро и иена, в ожидании выхода показателя инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Настроения на мировых рынках определят данные по инфляции в США

По состоянию на 8.11 мск курс евро к доллару снижается до 1,0994 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1010 доллара, курс доллара к иене растёт до 142,13 иены со 141,75 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,12%, до 102,14 пункта.

В четверг минтруд США опубликует динамику потребительских цен в стране. Аналитики прогнозируют, что по итогам июля инфляция в стране ускорилась до 3,3% за год с 3% месяцем ранее.

Это позволит инвесторам в том числе оценить результаты длительного цикла ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США и предположить дальнейшие шаги регулятора, чей целевой показатель инфляции составляет 2%.

Тем временем на курс евро оказывает влияние то, что Федеральное статистическое бюро Германии подтвердило свою первоначальную оценку о замедлении инфляции за тот же период до 6,2% с 6,4% месяцем ранее.

Инвесторы также продолжают оценивать экономические новости из Китая. Согласно данным главного таможенного управления страны экспорт за январь-июль снизился на 5%, импорт — на 7,6% в годовом выражении, а за июль эти показатели упали 14,5% и 12,4% год к году соответственно.