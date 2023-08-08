МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Доля юаня на российском биржевом валютном рынке в июле выросла до рекордных 44% против 39,8% в июне, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России за июль 2023 года. Валюты Австралии и Новой Зеландии торгуются на ослаблении юаня

"Структура биржевого валютного рынка продолжила изменяться в сторону увеличения доли валют дружественных стран. Доля юаня на биржевом валютном рынке выросла с 39,8% в июне до 44,0% в июле, что стало новым максимумом на российском рынке", — отмечается в обзоре.

При этом, по данным ЦБ, доля "токсичных" валют на биржевом валютном рынке снизилась до 54,4% с 58,8% в июне, а доля юаня во внебиржевом сегменте в июле выросла до 19,2% против 18,4% в июне.