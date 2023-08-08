МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Рубль в июле остался под давлением снизившегося сальдо внешней торговли РФ: объем продаж валютной выручки экспортерами сократился в июле на 1,6% до 6,9 миллиарда долларов, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ. ЦБ продал на внутреннем рынке юани на четыре миллиарда рублей

"Рубль (в июле — ред.), как и месяцем ранее, находился под давлением снизившегося сальдо внешней торговли. Объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами сократился на 1,6% относительно июня – с 7 до 6,9 миллиарда долларов. Отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров (то есть без учета рублевой составляющей) в июне составило 84% (в мае с учетом корректировок – 88%)", — говорится в обзоре.

"Крупнейшими продавцами валюты на рынке спот оставались системно-значимые кредитные организации (СЗКО) как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров. Несмотря на снижение продаж иностранной валюты экспортерами, объем реализованной СЗКО валюты вырос и составил 528 миллиарда рублей (в июне – 377 миллиардов)", — говорится в обзоре.

"Нетто-покупателями валюты на бирже в основном были банки, не относящиеся к СЗКО, приобретавшие валюту для импортеров и иных клиентов для осуществления ими международных переводов. Объемы нетто-покупок данных кредитных организаций также выросли и в июле составили 524 миллиарда рублей (в июне – 400 миллиардов). Также нетто-покупки иностранной валюты осуществляли нерезиденты из дружественных стран, суммарно за месяц они приобрели валюты на 89 миллиардов рублей (в июне – 111 миллиардов)", — также сообщает ЦБ.

"Население в июле перешло к нетто-продажам иностранной валюты на фоне ослабления рубля, курс которого достиг отметки свыше 90 рублей за доллар. В целом за месяц продажи иностранной валюты населением составили 44,4 миллиарда рублей, при этом основная их часть пришлась на первую половину месяца. Продажи осуществлялись как на биржевом рынке, так и через крупнейшие банки (на сумму 16,4 и 28 миллиардов рублей, соответственно)", — говорится в обзоре.