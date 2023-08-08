Курс доллара к евро во вторник вечером снизил темпы роста после публикации данных по США
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Курс доллара к евро во вторник вечером немного снизил темпы роста после публикации данных по США, которые, как отмечают аналитики, указывают на снижение спроса на продукцию страны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.52 мск курс евро к доллару уменьшался до 1,0946 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1012 доллара, до выхода статистики евро дешевел до 1,0942 доллара. Курс доллара к иене на 17.52 мск рос до 143,11 иены со 142,49 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,59%, до 102,65 пункта.
Валютные инвесторы обратили внимание на то, что экспорт из США в месячном выражении в июне сократился на 0,1%, или на 0,3 миллиарда долларов — до 247,5 миллиарда. Импорт снизился на 1%, или на 3,1 миллиарда долларов, до 313 миллиардов.
"Торговые данные по США за июнь показали снижение как экспорта, так и импорта, показателей, которые являются индикаторами более слабого домашнего и зарубежного спроса", — цитирует агентство Франс Пресс рыночного аналитика Briefing.com Патрика О'Хэйра (Patrick O'Hare).
В целом на рынках наблюдается отказ от риска после выхода слабой статистики по КНР. Фондовые рынки Азии, кроме Японии и Австралии, закрылись в минусе, снижаются европейские индексы, а нефть дешевеет примерно на 1%.
https://1prime.ru/Forex/20230808/841344218.html