МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Курс доллара к евро во вторник вечером немного снизил темпы роста после публикации данных по США, которые, как отмечают аналитики, указывают на снижение спроса на продукцию страны, свидетельствуют данные торгов. Доллар укрепляется в ожидании данных об инфляции в США

По состоянию на 17.52 мск курс евро к доллару уменьшался до 1,0946 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1012 доллара, до выхода статистики евро дешевел до 1,0942 доллара. Курс доллара к иене на 17.52 мск рос до 143,11 иены со 142,49 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,59%, до 102,65 пункта.

Валютные инвесторы обратили внимание на то, что экспорт из США в месячном выражении в июне сократился на 0,1%, или на 0,3 миллиарда долларов — до 247,5 миллиарда. Импорт снизился на 1%, или на 3,1 миллиарда долларов, до 313 миллиардов.

"Торговые данные по США за июнь показали снижение как экспорта, так и импорта, показателей, которые являются индикаторами более слабого домашнего и зарубежного спроса", — цитирует агентство Франс Пресс рыночного аналитика Briefing.com Патрика О'Хэйра (Patrick O'Hare).

В целом на рынках наблюдается отказ от риска после выхода слабой статистики по КНР. Фондовые рынки Азии, кроме Японии и Австралии, закрылись в минусе, снижаются европейские индексы, а нефть дешевеет примерно на 1%.