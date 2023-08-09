МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды снижается к доллару, юаню и евро: американская валюта дорожает до 97,23 рубля, китайская — до 13,45 рубля, европейская — до 106,8 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль в июле остался под давлением снизившегося сальдо внешней торговли

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.01 мск растет на 13 копеек — до 97,23 рубля, юаня – на 3 копейки, до 13,45 рубля, евро — на 34 копейки — до 106,8 рубля.