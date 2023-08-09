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2023
https://1prime.ru/Forex/20230809/841346557.html
Курс доллара в начале торгов растет до 97,23 рубля
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Курс рубля в начале торгов среды снижается к доллару, юаню и евро: американская валюта дорожает до 97,23 рубля, китайская — до 13,45 рубля, европейская — до 106,8 рубля, следует... ПРАЙМ, 09.08.2023
валюта, рынки, новости, доллар, рубль, евро, юань, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды снижается к доллару, юаню и евро: американская валюта дорожает до 97,23 рубля, китайская — до 13,45 рубля, европейская — до 106,8 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.01 мск растет на 13 копеек — до 97,23 рубля, юаня – на 3 копейки, до 13,45 рубля, евро — на 34 копейки — до 106,8 рубля.