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2023
https://1prime.ru/Forex/20230809/841346878.html
Рубль перешел к слабому росту, доллар торгуется ниже 97 рубля
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Российская валюта перешла к небольшому росту против доллара, юаня и евро: американская валюта торгуется ниже 97 рублей, китайская — по 13,41 рубля, европейская — по 106,3 рубля,... ПРАЙМ, 09.08.2023
валюта, рынки, новости, курсы валют, доллар, рубль, евро, юань
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Российская валюта перешла к небольшому росту против доллара, юаня и евро: американская валюта торгуется ниже 97 рублей, китайская — по 13,41 рубля, европейская — по 106,3 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" к 7.30 мск снижается на 25 копеек, до 96,85 рубля, юаня – на 1 копейку, до 13,41 рубля, евро — на 17 копеек, до 106,29 рубля.
На в начале торгов доллар максимально повышался до 97,44 рубля, юань – до 13,46 рубля, евро – до 106,8 рубля.