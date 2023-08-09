МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Российская валюта перешла к небольшому росту против доллара, юаня и евро: американская валюта торгуется ниже 97 рублей, китайская — по 13,41 рубля, европейская — по 106,3 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль споткнулся о роковой август: доллар торжествует

Курс доллара расчетами "завтра" к 7.30 мск снижается на 25 копеек, до 96,85 рубля, юаня – на 1 копейку, до 13,41 рубля, евро — на 17 копеек, до 106,29 рубля.

На в начале торгов доллар максимально повышался до 97,44 рубля, юань – до 13,46 рубля, евро – до 106,8 рубля.