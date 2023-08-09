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2023
https://1prime.ru/Forex/20230809/841351270.html
Евро поднялся выше 107 рублей, обновив рекорд с марта 2022 года
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https://россиясегодня.рф
. Курс евро превысил 107 рублей, а юаня — 13,5 рубля, впервые с марта прошлого года, следует из данных Московской биржи. Курс евро расчетами "завтра" на 10.52 мск повышается на 56... ПРАЙМ, 09.08.2023
новости, валюта, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Курс евро превысил 107 рублей, а юаня — 13,5 рубля, впервые с марта прошлого года, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 10.52 мск повышается на 56 копеек, до 107,02 рубля, юаня – на 6 копеек, до 13,48 рубля. При этом минутами ранее китайская валюта обновила максимум с марта 2022 года, поднявшись до 13,503 рубля.
Курс доллара в то же время повышается на 31 копейку, до 97,41 рубля.