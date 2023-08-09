МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Курс евро превысил 107 рублей, а юаня — 13,5 рубля, впервые с марта прошлого года, следует из данных Московской биржи.

Курс евро расчетами "завтра" на 10.52 мск повышается на 56 копеек, до 107,02 рубля, юаня – на 6 копеек, до 13,48 рубля. При этом минутами ранее китайская валюта обновила максимум с марта 2022 года, поднявшись до 13,503 рубля.

Курс доллара в то же время повышается на 31 копейку, до 97,41 рубля.