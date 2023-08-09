МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Рубль поздним утром в среду предпринимает попытки стабилизации — коррекции, однако это ему пока не удается, валюта РФ обновляет минимумы с марта прошлого года, после чего немного отходит от них, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рубль споткнулся о роковой август: доллар торжествует

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.43 мск снижается на 6 копеек, до 97,04 рубля, юань прибавляет 2 копейки, до 13,44 рубля, евро – 16 копеек, до 106,62 рубля, следует из данных Московской биржи.

Утром в среду евро и юань обновили максимумы с марта прошлого года: 107,1 рубля и 13,503 рубля. При этом доллар в среду максимально опускался до 96,73 рубля, евро — до 106,16 рубля, юань — до 13,39 рубля.

Давление на позиции рубля продолжает оказывать ограниченность предложения иностранной валюты со стороны экспортеров как из-за проблем с репатриацией средств, так и из-за сокращения экспортных поставок при устойчивом спросе среди импортеров, считает Егор Жильников из Промсвязьбанка. Так, например, торговый баланс России с Китаем стал отрицательным (РФ больше покупает у КНР, чем продает туда), добавляет он.

"Мы не исключаем, что доллар инерционно попытается пойти выше. В то же время отмечаем заметную техническую перегретость американской валюты, поэтому потенциал ее роста считаем по-прежнему ограниченным. Целевым диапазоном колебания для доллара на ближайшую перспективу видим диапазон 95-100 рублей", — говорит Жильников.

Несмотря на то что весь рынок ждет роста курса рубля, этого пока не происходит, комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"Возможно, приближение курса доллара к отметке 100 рублей заставит монетарные власти предпринять какие-то шаги для обуздания девальвации, а экспортеров – увеличить продажи валютной выручки в том числе с целью размещения рублей в ОФЗ", — допускает он.