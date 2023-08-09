МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Уход в цифровую валюту станет большим сдвигом в мировых платежах, так как позволит миновать старую инфраструктуру расчетов, в том числе SWIFT и Euroclear, заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик в ходе пресс-конференции по цифровому рублю. Большинство россиян пока не понимают, как работает цифровой рубль

"Уход в цифровой рубль, цифровую валюту – это большой сдвиг в мировых платежах. Известно, что все остальные крупные страны тоже делают свои цифровые валюты. И когда эти платформы цифровых валют интегрируются друг с другом, построят мосты между этим платформами, начнут работать расчеты в цифровых валютах этих стран, минуя старую инфраструктуру. Под старой инфраструктурой я имею в виду SWIFT, Euroclear, стандартные межбанковские отношения и так далее", — отметил Кулик.

Это будет означать, что наступит новая эпоха расчетов в децентрализованном виде, где не будет монополистов или центров, которые могут диктовать кому-либо свои условия, добавил он.

Банк России начал работу по созданию цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране. В среду первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова заявила, что пилот цифрового руля начнется 15 августа и в нем примет участие 13 кредитных организаций.