Рубль падает и обновляет минимумы за полтора года после неудач в корректировке
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта в среду продолжает падать и обновляет минимумы почти за полтора года против основных валют после неудавшихся попыток скорректироваться вверх, предпринятых утром, следует из данных торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.56 мск рос на 78 копеек, до 97,88 рубля, евро – на 1,08 рубля, до 107,54 рубля, юаня – на 13 копеек, до 13,54 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Ранее в среду доллар, евро и юань обновили максимумы с марта прошлого года: 97,90 рубля, 107,61 рубля и 13,55 рубля.
Объем торгов юанями при этом составлял 103,2 миллиарда рублей против 29,2 миллиарда по евро и 84,8 миллиарда по доллару.
Доллар при этом рос к рублю на 0,6%, юань – на 0,7%, евро – на 0,9%.
РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Курс российской валюты в среду продолжает скатываться вниз, обновляя минимумы с марта 2022 года против доллара, юаня и евро, несмотря на попытки скорректироваться вверх, предпринятые утром.
"Кроме уже "традиционных" факторов ослабления – снижения сальдо торгового баланса и снижения продаж валютной выручки со стороны экспортеров, отметим и устойчивый объем нетто-покупок иностранной валюты со стороны нерезидентов из дружественных стран. На рынке РФ ощущается дефицит юаней: ЦБ отмечает снижение экспортной выручки в китайских юанях в июле с 8,7 миллиарда долларов до 8,1 миллиарда при одновременном росте импортных платежей с 8,2 миллиарда до 9,1 миллиарда долларов", — комментирует Александр Фетисов из Россельхозбанка.
Стоимость нефти к 15.37 мск росла на 0,8% до 86,8 доллара за баррель сорта Brent. "При этом нефтяные цены вышли к максимумам с конца 2022 года. Однако этот позитив трудно заложить в текущие котировки рубля. Раньше это делали инвесторы и спекулянты, ожидания которых основывались на изменении внешних и внутренних драйверов, оперативно и существенно влияя на валютный курс. Но после февраля 2022 года таких участников у нас стало намного меньше", — поясняет слабую реакцию рубля на нефть Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций"
ПРОГНОЗЫ
Пробитие и закрепление доллара выше 97,5 рубля, вероятно, приведет к резкому ускорению ослабления рубля и увеличит вероятность достижения курсом 100 рублей за доллар, считает Фетисов из Россельхозбанка. "Прогнозный краткосрочный диапазон для доллара: 93-98,45 рубля, для юаня: 12,94-13,7 рубля", — оценивает он.
Основные игроки валютного рынка — импортеры и экспортеры — совершают сделки исходя из текущих потребностей в иностранной валюте и рублях, рассуждает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций", говоря о факторах курсообразования рубля.
"Они формируются на основе внешнеторгового баланса, отражающего с определенным временным лагом ситуацию на внутреннем и зарубежных рынках. Дополнительным фактором, в значительной степени определяющим спрос на инвалюту, остаются операции, связанные с выходом нерезидентов из активов в РФ, а также вывод денежных средств российскими лицами за границу, обусловленный большой геополитической и экономической неопределенностью", — добавляет он.
https://1prime.ru/Forex/20230809/841360910.html