МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта в среду продолжает падать и обновляет минимумы почти за полтора года против основных валют после неудавшихся попыток скорректироваться вверх, предпринятых утром, следует из данных торгов. Доллар США сдал позиции с ростом спроса на рискованные активы

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.56 мск рос на 78 копеек, до 97,88 рубля, евро – на 1,08 рубля, до 107,54 рубля, юаня – на 13 копеек, до 13,54 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Ранее в среду доллар, евро и юань обновили максимумы с марта прошлого года: 97,90 рубля, 107,61 рубля и 13,55 рубля.

Объем торгов юанями при этом составлял 103,2 миллиарда рублей против 29,2 миллиарда по евро и 84,8 миллиарда по доллару.

Доллар при этом рос к рублю на 0,6%, юань – на 0,7%, евро – на 0,9%.

РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс российской валюты в среду продолжает скатываться вниз, обновляя минимумы с марта 2022 года против доллара, юаня и евро, несмотря на попытки скорректироваться вверх, предпринятые утром. ЦБ назвал банки, пилотирующие цифровой рубль

"Кроме уже "традиционных" факторов ослабления – снижения сальдо торгового баланса и снижения продаж валютной выручки со стороны экспортеров, отметим и устойчивый объем нетто-покупок иностранной валюты со стороны нерезидентов из дружественных стран. На рынке РФ ощущается дефицит юаней: ЦБ отмечает снижение экспортной выручки в китайских юанях в июле с 8,7 миллиарда долларов до 8,1 миллиарда при одновременном росте импортных платежей с 8,2 миллиарда до 9,1 миллиарда долларов", — комментирует Александр Фетисов из Россельхозбанка.

Стоимость нефти к 15.37 мск росла на 0,8% до 86,8 доллара за баррель сорта Brent. "При этом нефтяные цены вышли к максимумам с конца 2022 года. Однако этот позитив трудно заложить в текущие котировки рубля. Раньше это делали инвесторы и спекулянты, ожидания которых основывались на изменении внешних и внутренних драйверов, оперативно и существенно влияя на валютный курс. Но после февраля 2022 года таких участников у нас стало намного меньше", — поясняет слабую реакцию рубля на нефть Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций"

ПРОГНОЗЫ

Пробитие и закрепление доллара выше 97,5 рубля, вероятно, приведет к резкому ускорению ослабления рубля и увеличит вероятность достижения курсом 100 рублей за доллар, считает Фетисов из Россельхозбанка. "Прогнозный краткосрочный диапазон для доллара: 93-98,45 рубля, для юаня: 12,94-13,7 рубля", — оценивает он. Россельхозбанк обсуждает создание "дочки" для SWIFT, сообщил источник

Основные игроки валютного рынка — импортеры и экспортеры — совершают сделки исходя из текущих потребностей в иностранной валюте и рублях, рассуждает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций", говоря о факторах курсообразования рубля.

"Они формируются на основе внешнеторгового баланса, отражающего с определенным временным лагом ситуацию на внутреннем и зарубежных рынках. Дополнительным фактором, в значительной степени определяющим спрос на инвалюту, остаются операции, связанные с выходом нерезидентов из активов в РФ, а также вывод денежных средств российскими лицами за границу, обусловленный большой геополитической и экономической неопределенностью", — добавляет он.