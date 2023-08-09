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2023
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Курс доллара на Мосбирже поднялся до 98 рублей впервые с марта 2022 года
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Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 98 рублей впервые с 25 марта прошлого года, следует из данных Московской биржи. Курс доллара к 16.33 мск растет на 96 копеек, до... ПРАЙМ, 09.08.2023
новости, валюта, рынки, россия, мосбиржа, доллар, рубль
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 98 рублей впервые с 25 марта прошлого года, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара к 16.33 мск растет на 96 копеек, до 98,06 рубля. Курс евро повышается на 1,41 рубля, до 107,87 рубля, юаня — на 14 копеек, до 13,56 рубля.