МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 98 рублей впервые с 25 марта прошлого года, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара к 16.33 мск растет на 96 копеек, до 98,06 рубля. Курс евро повышается на 1,41 рубля, до 107,87 рубля, юаня — на 14 копеек, до 13,56 рубля. Евро поднялся выше 107 рублей, обновив рекорд с марта 2022 года



