МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Курс евро растет по отношению к доллару в среду после двух торговых сессий снижения подряд, свидетельствуют данные торгов. Доллар и юань на Мосбирже завершили торги среды ростом

По состоянию на 19.19 мск курс евро к доллару рос до 1,0978 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0954 доллара, курс доллара к иене увеличивается до 143,47 иены со 143,37 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,06%, до 102,47 пункта.

Евро дешевело по отношению к американской валюте в понедельник и вторник, потеряв за эти два дня почти 0,5%. Во вторник наблюдался отказ инвесторов от риска после слабой статистики по импорту и экспорту Китая.

В четверг валютные трейдеры будут оценивать данные о потребительских ценах в США. Согласно прогнозам, годовая инфляция в стране по итогам июля ускорилась до 3,3% с 3% месяцем ранее.

Рынки обращают особое внимание на данные о росте потребительских цен в стране, поскольку они могут отразиться на дальнейшем курсе монетарной политики Федеральной резервной системы. По данным CME Group, почти 87% аналитиков ждут сохранения ключевой ставки регулятора на текущем уровне в 5,25-5,5% на следующем заседании.