МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. На волне текущего высокого курса можно частично продать доллары ввиду возможной коррекции, но стоит быть готовым и к скачку американской валюты до 100 рублей; покупать же доллары в расчете на дальнейший рост сейчас очень рискованно, говорят опрошенные РИА Новости эксперты.

"Можно частично продать доллары по текущему высокому курсу, поскольку валюта США ощутимо перегрета, и риск ее технической коррекции вниз существенно вырос в последние дни в результате череды быстрых обновлений максимумов почти за полтора года. Тогда — в марте 2022-го — доллар достиг исторический пик на отметке 121,53 рубля. Согласно данным ЦБ РФ, россияне уже в июле активизировали продажу валюты, видимо, от уровня 90 рублей за доллар", — комментирует стратег "Арикапитала" Сергей Суверов.

"С другой стороны, фундаментальные факторы пока на сторонне ослабления рубля, и текущие продажи могут не принести максимальной выгоды. Если финансовые власти не предпримут действий по поддержке рубля, то уровень в 100 рублей за доллар вполне достижим. При этом набор мер у ЦБ небольшой, и он пока наблюдает", — добавил аналитик.

Покупать же валюту стоит, только если она нужна для определенных целей, и ни в коем случае не на все свободные средства – в условиях нестабильного курса это большой риск, говорит финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

"Любое приобретение долларов и евро должно делаться не на все имеющиеся и не дай Бог заемные сбережения, а только в том случае, если есть соответствующая валютная цель, либо если это небольшая в рамках семейного бюджета трата", — советует он.

В целом же в вопросах покупки и продажи валюты всегда нужно исходить из поставленных задач и целей, подчеркнул Антонов.

"В ситуации нестабильности рубля приобретать валюту в надежде, что она вырастет еще сильнее — большой риск. Поэтому каждые действия должны быть оправданы. Любая покупка и продажа валюты — это осознанное действие, оно должно быть частью выверенной и продуманной стратегии, главное правило которой — относительно устойчивый курс. Зачастую же доллары продаются-покупаются на волне собственных панических настроений и особенно во время высоких значений курсов. Как итог — вы только теряете", — предупреждает эксперт.

"И вообще, надо уже забыть о колониальной зависимости от доллара. Это прошлое, можно даже сказать, что атавизм. В условиях нынешней политики слабого рубля думать о том, в какие инструменты можно было инвестировать рубль, надо было еще 20 лет назад", — резюмировал Антонов.