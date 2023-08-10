ТАШКЕНТ, 10 авг — ПРАЙМ. Обменный курс национальной валюты Узбекистана – сума девальвировался из-за обесценивания валют стран – основных торговых партнеров республики, в частности России, сообщает в пятницу пресс-служба ЦБ страны. Российская валюта укрепилась по итогам торгов понедельника

В конце июня курс российского рубля в коммерческих банках Узбекистана по отношению к местной валюте сум подешевел почти на треть из-за ситуации на рынке России. Эксперты тогда советовали соотечественникам в РФ не пересылать рублевые денежные переводы в республику, дождавшись, когда российская валюта отыграет падение. За июль курс покупки рубля к суму в банках упал еще почти на треть — до 100 сумов за рубль. В течение месяца стоимость доллара выросла с 11,5 тысячи до 11,6 тысячи сумов, в четверг банки начали продавать американскую валюту уже по 12 тысяч сумов.

По данным ЦБ, значительное обесценивание национальных валют основных стран-торговых партнеров, в частности России, привело к укреплению реального эффективного обменного курса сума (соотношение между валютами, определяемое с учетом изменения цен) через внешнюю торговлю и денежные переводы.

"Это в свою очередь негативно отразилось на валютных поступлениях и объеме предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке по каналам экспорта и денежным переводам в страну. В результате произошло небольшое ускорение темпов девальвации обменного курса сума на внутреннем валютном рынке — коррекция под влиянием фундаментальных факторов", — говорится в сообщении

ЦБ отмечает, что располагает достаточными инструментами для предотвращения резкого снижения обменного курса, в том числе за счет проведения дополнительных интервенций в случае необходимости.

"Данная коррекция обеспечивает возврат реального эффективного обменного курса к своему долгосрочному тренду, а сбалансированный обменный курс будет служить росту предложения на рынке за счет увеличения валютных поступлений. Реальный эффективный обменный курс стабилизируется к концу года и в среднесрочной перспективе", — добавили в пресс-службе.

В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. По данным ЦБ страны, объем денежных переводов в республику из-за рубежа, главным образом из России, в 2023 году может снизиться в 1,5 раза, до 11,5 миллиарда долларов из-за эффекта высокой базы в 2022 году, а также девальвации рубля.