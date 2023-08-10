МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Strategie Grains вновь понизила прогноз сбора пшеницы в ЕС. Теперь аналитики полагают, что урожай окажется хуже, чем в прошлом году. Французский политик заявил, что Европа сможет обойтись без нигерского урана

Strategie Grains прогнозирует, что в сезоне 2023-2024 в ЕС будет собрано 124,7 млн тонн мягкой пшеницы против 125,3 млн тонн в сезоне 2022-2023. В июле Strategie Grains ожидала, что урожай достигнет 126,2 млн тонн.

Эксперты компании понижали прогнозы сбора зерновых в ЕС в последние месяцы из-за засухи и жаркой погоды. В своем августовском отчете они отметили, что сильные дожди в Северной Европе повышают риски как качественных, так и количественных потерь.

Strategie Grains понизила прогноз сбора кукурузы на 2,1 млн тонн, до 58,7 млн тонн на фоне ухудшения погодных условий в Южной Европе в июле. Новый прогноз на 6,5 млн тонн превышает результат прошлого года, когда урожай сильно пострадал от засухи.

Аналитики Strategie Grains повысили прогноз сбора ячменя в ЕС до 47,2 млн тонн с 47,1 млн тонн, что, впрочем, по-прежнему более чем на 4 млн тонн уступает прошлогоднему урожаю.