МОСКВА, 10 августа — ПРАЙМ. Британский фунт укрепился против доллара в четверг перед выходом данных по инфляции в США. Доллар США снизился перед выходом данных по инфляции

На момент написания статьи пара фунт/доллар торговалась с ростом на 0,4%, по 1,2771. Против евро фунт вырос на 0,1%, за евро давали 86,35 пенса.

По прогнозу опрошенных Reuters экономистов, годовой темп общей инфляции в США в июле замедлился до 3,3%, а темп базовой инфляции, при расчете которого не учитываются волатильные цены на продовольствие и энергоносители, ускорился до 4,8%.

Эти данные могут укрепить мнение рынка, согласно которому в условиях замедления инфляции и вероятности мягкой посадки экономики ФРС может не продолжать повышать ставки.

По мнению валютного аналитика CIBC Джереми Стретча, сочетание ослабления доллара с укреплением фунта позволяют паре испытать на прочность скользящую среднюю за 50 дней.

При этом инфляция в США может превысить прогноз, поэтому "в августе и в сентябре фунт может оказаться под давлением", — сказал Стретч.

По данным Королевского общества аккредитованных оценщиков, снижение цен на жилье в Великобритании в июле было самым значительным с 2009 года, а рост арендной платы — самым сильным с 1999 года.

Инвесторы умерили оценки динамики процентных ставок Банка Англии после выхода отчета, показавшего, что инфляция в Великобритании в июне замедлилась более существенно, чем прогнозировали экономисты. В то же время слабость экономических данных может заставить центральный банк сделать паузу в цикле ужесточения политики.

Сейчас трейдеры учитывают в котировках 60-процентную вероятность повышения ключевой ставки на 25 базисных пунктов на заседании в сентябре, а шансы на то, что политика банка останется неизменной, они оценивают в 40%.