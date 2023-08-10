МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Российская валюта в четверг днем пытается перейти к росту против доллара и юаня, но остается в минусе к евро, отыгрывая курсовую динамику форекса, следует из данных торгов. Рубль споткнулся о роковой август: доллар торжествует

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.41 мск снижался на 1 копейку, до 97,19 рубля, евро — рос на 60 копеек, до 107,24 рубля, юаня – на 2 копейки, до 13,45 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями при этом составлял 119,3 миллиарда рублей против 38,6 миллиарда по евро и 77,3 миллиарда по доллару.

Юань прибавлял к рублю 0,1%, евро – 0,6%.

РУБЛЬ ИЩЕТ ТОЧКУ СТАБИЛИЗАЦИИ

Курс российской валюты в четверг днем пытается найти точку стабилизации и перейти к росту против доллара и юаня.

"Рубль ищет опору на фоне приостановки Банком России покупки валюты в рамках бюджетного правила. Может быть, хоть вкупе с грядущим (ожидаемым — ред.) повышением ключевой ставки это хоть как-то поможет рублю", — комментирует Александр Арутюнян из ИК "Русс-инвест". Разбазарили. Нефть устремилась к $100 за баррель, а США кусают локти

Стоимость нефти к 16.38 мск теряла 0,4% до 87,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) падал на 0,2% до 102,3 пункта. Евро на форексе рос на 0,5% до 1,103 доллара.

ПРОГНОЗЫ

Фундаментально ситуация для рубля остается тревожной, считает София Кирсанова из УК "Первая".

"Однако по мере приближения конца месяца темпы снижения рубля могут замедлиться на фоне подготовки российских экспортеров к погашению налоговых обязательств августа", — добавляет она.

У рубля сохраняется потенциал для укрепления в этом году, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Справедливый среднесрочный диапазон курса мы видим на уровне 85-95 рублей за доллар. Отклонения от этого диапазона вполне возможны, в особенности на фоне низкой ликвидности валютного рынка (в том числе, мы не исключаем точечного скачка курса выше 100 рублей в течение августа)", — полагают в банке.