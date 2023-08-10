МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Банк "Ренессанс кредит" с 16 августа вводит комиссию 10% за внесение в кассах наличной валюты свыше 10 тысяч долларов и евро в день, следует из опубликованных материалов банка. Рубль пытается найти точку стабилизации

В колл-центре банка уточнили агентству, что в настоящее время комиссия за внесение наличных долларов и евро отсутствует.

В начале июля комиссии за внесение наличных евро и долларов в своих банкоматах до максимум 10% увеличил "Тинькофф банк". С 1 августа Райффайзенбанк приостановил прием долларов и евро через кассу у физлиц, а Ситибанк с 15 августа введет комиссию в 5% от суммы операции за внесение наличных долларов и евро через кассы банка.