МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Российские экспортеры могли начать конвертировать валютную выручку за рубежом, заводя в Россию уже рубли, что снизило объемы торгов на Мосбирже и стало одним из факторов ослабления рубля в последнее время, заявил РИА Новости старший экономист инвестбанка "Синара" Сергей Коныгин.

Рубль с начала мая демонстрировал практически непрерывное снижение. Доллар взлетел с 80,25 рубля и максимально поднимался 9 августа до 98,07 рубля (+17,82 рубля, или +22%).

"Одним из факторов ослабления рубля в последнее время стало оседание валютной ликвидности российских компаний на счетах в иностранных банках. С 1 августа президент РФ разрешил зачислять валютную выручку от экспорта на счета в зарубежных банках по межправительственным соглашениям. Долларовый экспорт остается высоким, но платежи за него не идут в РФ в полной мере. Объемы торгов на Мосбирже низкие, даже во время "налоговых" недель", — комментирует эксперт.

"Почему так происходит? Либо проблемы с репатриацией, либо наращивание объемов на зарубежных счетах, с которых поступают уже конвертированные рубли. В итоге курс российской валюты на Мосбирже становится менее чувствительным к экспорту", — рассуждает он.

"С другой стороны, оседание валюты на счетах экспортеров в зарубежных банках может означать развитие офшорного валютного рынка рубля, его надо наполнить, чтобы он стал ликвидным. Бизнесу нужен офшор, потому что там ниже санкционные и инфраструктурные риски. Там проще проводить крупные платежи", — поясняет Коныгин.