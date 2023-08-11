МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается против доллара и юаня: курс американской валюты к текущему моменту прибавляет до 97,57 рубля, китайской – до 13,48 рубля, следует из данных Московской биржи. Экономист назвал один из факторов ослабления рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск повышался на 11 копеек, до 97,57 рубля, евро – терял 27 копеек, до 107,28 рубля, юань прибавлял 1 копейку, до 13,48 рубля.