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2023-08-11T07:14:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230811/841391444.html
Доллар повышается до 97,57 рубля
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Курс рубля в начале торгов снижается против доллара и юаня: курс американской валюты к текущему моменту прибавляет до 97,57 рубля, китайской – до 13,48 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 11.08.2023
валюта, рынки, новости, доллар, евро, рубль, курсы валют, юань
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается против доллара и юаня: курс американской валюты к текущему моменту прибавляет до 97,57 рубля, китайской – до 13,48 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск повышался на 11 копеек, до 97,57 рубля, евро – терял 27 копеек, до 107,28 рубля, юань прибавлял 1 копейку, до 13,48 рубля.