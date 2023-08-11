МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Австралийский и новозеландский доллары в пятницу нацелены на четвертую неделю снижений подряд. Разница в доходности облигаций сместилась в пользу доллара США, а опасения относительно экономики Китая не выказывали признаков ослабления. Доллар повышается до 97,57 рубля

Пара австралийский доллар/доллар США на момент написания статьи торговалась по 0,6520 после падения на 0,7% на этой неделе.

Пара новозеландский доллар/доллар США торговалась с понижением на 1,4% по 0,6009, недалеко от минимума 2023 года 0,5986.

Против австралийского доллара сыграли комментарии управляющего Резервного банка Австралии Филипа Лоу, который сообщил законодателям, что процентные ставки либо достигли пика, либо близки к нему и любой шаг отныне будет простой "калибровкой".

На рынках ожидают, что процентные ставки РБА останутся на уровне 4,1% в течение третьего месяца в сентябре с вероятностью 90%. Вероятность того, что повышение ставок завершено оценивается в 50% против 50%.

"Мы думаем, что ключевая ставка РБА достигла пика", — сказал старший аналитик TD Securities Прашант Нюнаха, который раньше считал, что пик ставки находится на уровне 4,85%.

"Вероятность повышения в сентябре или в октябре невелика, но центральный банк может подстраховаться и повысить ее в ноябре", — добавил он. — Вместе с тем банку будут нужны доказательства того, что высокие издержки на оплату труда в ближайшие месяцы будут отражаться на росте цен".

Теперь, когда ключевая ставка ФРС находится в диапазоне 5,25%-5,5%, австралийский доллар не является высокодоходной валютой. Экономист обозначил, где у рубля находится дно

Доходность десятилетних австралийских облигаций близка к доходности аналогичного долга США, а в июле она была выше на 30 базисных пунктов.

Валюты Австралии и Новой Зеландии находятся под давлением слабых данных по внешней торговле и по инфляции в Китае, крупнейшем покупателе экспортируемых ими ресурсов.

Цены на железную руду испытывают на прочность ключевую поддержку 100 долларов США за тонну. Железная руда приносит Австралии самые большие экспортные доходы.

Слабость спроса со стороны Китая также оказывает давление на молочные продукты — основной экспортный товар Новой Зеландии.

"Мы пересмотрели отпускные цены на молоко на сезон 2023-2024 годов и ожидаем ослабления спроса со стороны Китая до конца года", — сказали аналитики ANZ.