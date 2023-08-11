МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. В пятницу юань снизился против доллара США до минимума за месяц, хотя и оставался в узком диапазоне. Давление на него оказали усугубившиеся проблемы сектора недвижимости, которые омрачают перспективы китайской экономики в целом. Экономист обозначил, где у рубля находится дно

На сектор недвижимости приходится четверть ВВП Китая.

В четверг компания Country Garden Holdings — один из крупнейших операторов недвижимости в Китае — опубликовала прогноз, предполагающий большие убытки в первом полугодии.

Облигации и акции некоторых китайских девелоперских компаний в последние недели резко снижались, оказывая давление на настроения инвесторов в целом.

Ранее на этой неделе агентство Reuters сообщало, что Country Garden не смогла произвести купонные выплаты на 22 млн долларов, что что создало риск массовых неплатежей в секторе, уже пережившем много дефолтов.

Эта информация накладывается на обеспокоенность состоянием экономики в целом, в которой в июле наблюдалась дефляция.

"Если вскоре не будут приняты меры поддержки, настолько же существенные, как пакет мер пополнения ликвидности в 16 шагов, о котором было объявлено в ноябре прошлого года, менее значимые действия не ослабят давления на юань", — сказал аналитик Mizuho Кен Чэун.

О 16 шагах объявили Народный банк Китая и регулятор банковского сектора. Первые туристы из Китая прибыли в Россию в рамках безвизового соглашения

Перед началом торгов центральный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,1587 против 7,1576 в среду.

На континентальном рынке пара открылась на 7,2246, а на момент написания статьи торговалась по 7,2295.

Индекс доллара поднялся до 102,57 от уровня закрытия предыдущей сессии 102,524.

Вышедшие в четверг данные показали, что рост потребительских цен в США в июле был умеренным, причем годовой темп базовой инфляции, при расчете которого не учитываются цены на продовольствие и энергоносители, был самым медленным почти за два года.

Такой тренд может убедить ФРС в том, что процентные ставки на заседании в сентябре повышать не надо.

Годовой рост общего индекса потребительских цен ускорился до 3,2% с 3,0% в июне, когда он был самым слабым с марта 2021 года.

Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 7,2421.