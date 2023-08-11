МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Стоимость фунта стерлингов к доллару незначительно растет в пятницу утром перед публикацией предварительной оценки роста ВВП Великобритании за второй квартал текущего года, свидетельствуют данные торгов.

Курс валют.

Доллар повышается до 97,57 рубля

По состоянию на 8.45 мск курс фунта стерлингов к доллару растет до 1,2683 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2675 доллара.

Курс евро к доллару растет до 1,099 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0979 доллара. Курс доллара к иене снижается до 144,69 иены со 144,73 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) понижается на 0,05%, до 102,56 пункта.

Официальные данные по ВВП Великобритании будут опубликованы утром в пятницу. Аналитики ждут, что, по предварительной оценке, во втором квартале 2023 года ВВП вырос в годовом выражении на 0,2%, а в квартальном — не изменился.

В то же время национальное статистическое бюро Великобритании выпустит данные о промышленном производстве в стране. Аналитики предполагают, что в июне показатель вырос на 0,1% в месячном выражении и сократился на 1,1% в годовом.