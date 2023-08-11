МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Стоимость фунта стерлингов к доллару незначительно растет в пятницу утром перед публикацией предварительной оценки роста ВВП Великобритании за второй квартал текущего года, свидетельствуют данные торгов. Доллар повышается до 97,57 рубля

По состоянию на 8.45 мск курс фунта стерлингов к доллару растет до 1,2683 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2675 доллара.

Курс евро к доллару растет до 1,099 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0979 доллара. Курс доллара к иене снижается до 144,69 иены со 144,73 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) понижается на 0,05%, до 102,56 пункта.

Официальные данные по ВВП Великобритании будут опубликованы утром в пятницу. Аналитики ждут, что, по предварительной оценке, во втором квартале 2023 года ВВП вырос в годовом выражении на 0,2%, а в квартальном — не изменился.

В то же время национальное статистическое бюро Великобритании выпустит данные о промышленном производстве в стране. Аналитики предполагают, что в июне показатель вырос на 0,1% в месячном выражении и сократился на 1,1% в годовом.