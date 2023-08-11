МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Рубль остается под давлением: евро краткосрочно поднимался выше 108 рублей, но затем откатился ниже этого круглого уровня, следует из данных Московской биржи. Рубль в двух шагах от обрыва

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.54 мск повышался на 63 копейки, до 98,09 рубля, евро — на 28 копеек, до 107,83 рубля, юань прибавлял 4 копейки, до 13,51 рубля.

Минутами ранее евровалюта обновила максимум с 24 марта 2022 года, поднявшись до 108,005 рубля.