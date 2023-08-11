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2023
https://1prime.ru/Forex/20230811/841396820.html
Евро превысил 108 рублей впервые с марта 2022 года
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Рубль остается под давлением: евро краткосрочно поднимался выше 108 рублей, но затем откатился ниже этого круглого уровня, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 11.08.2023
валюта, рынки, новости, евро, рубль, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Рубль остается под давлением: евро краткосрочно поднимался выше 108 рублей, но затем откатился ниже этого круглого уровня, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.54 мск повышался на 63 копейки, до 98,09 рубля, евро — на 28 копеек, до 107,83 рубля, юань прибавлял 4 копейки, до 13,51 рубля.
Минутами ранее евровалюта обновила максимум с 24 марта 2022 года, поднявшись до 108,005 рубля.