МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Стоимость фунта стерлингов к доллару растет в пятницу днем после того, как статистика по росту ВВП в Великобритании превзошла ожидания аналитиков, свидетельствуют данные торгов. Доллар США нацелился на четвертую неделю роста подряд

По состоянию на 13.45 мск курс фунта стерлингов к доллару растет до 1,2712 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2675 доллара.

Курс евро к доллару растет до 1,0993 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0979 доллара. Курс доллара к иене снижается до 144,57 иены со 144,73 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) остается на уровне последнего закрытия в 102,52 пункта.

Национальное статистическое бюро Великобритании ранее сообщило, что ВВП страны во втором квартале 2023 года, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 0,4%, а в квартальном — на 0,2%. При этом аналитики прогнозировали, что показатель в годовом выражении вырастет лишь на 0,2%, а в квартальном — не изменится. При этом объем ВВП страны стабильно приближается к докоронавирусному уровню — на данный момент он на 0,2% ниже четвертого квартала 2019 года.

Американская валюта в то же время ожидает публикацию предварительной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что в августе показатель сократился до 71 пункта с 71,6 пункта в июле.