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2023
https://1prime.ru/Forex/20230811/841405930.html
Зампред ЦБ объяснил приостановку покупок валюты по бюджетному правилу
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Приостановка Банком России покупок валюты в рамках бюджетного правила ставит целью предотвратить дополнительное увеличение волатильности на рынке, которое может произойти в случае... ПРАЙМ, 11.08.2023
валюта, рынки, новости, алексей заботкин, валюта, бюджетное правило, банк россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Приостановка Банком России покупок валюты в рамках бюджетного правила ставит целью предотвратить дополнительное увеличение волатильности на рынке, которое может произойти в случае перехода ЦБ к значимым покупкам валюты, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции.
"Опять же целью этого решения является предотвратить дополнительное увеличение волатильности, которое может произойти в случае перехода Банка России к значимым покупкам валюты", — заявил он, говоря о причинах приостановки покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила.
Банк России в среду принял решение с 10 августа и до конца 2023 года не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила, но при этом продолжать проводить связанные с ФНБ операции по продаже иностранной валюты на 2,3 миллиарда рублей в день. Решение о возобновлении операций будет принято с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.