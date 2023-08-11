МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Приостановка Банком России покупок валюты в рамках бюджетного правила ставит целью предотвратить дополнительное увеличение волатильности на рынке, которое может произойти в случае перехода ЦБ к значимым покупкам валюты, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции. Валюты Австралии и Новой Зеландии готовятся к снижению в пятницу

"Опять же целью этого решения является предотвратить дополнительное увеличение волатильности, которое может произойти в случае перехода Банка России к значимым покупкам валюты", — заявил он, говоря о причинах приостановки покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Банк России в среду принял решение с 10 августа и до конца 2023 года не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила, но при этом продолжать проводить связанные с ФНБ операции по продаже иностранной валюты на 2,3 миллиарда рублей в день. Решение о возобновлении операций будет принято с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.