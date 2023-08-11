2023-08-11T15:32:00+03:00
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2023-08-11T15:32:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230811/841406243.html
ЦБ назвал теорию связанности динамики рубля с капоперациями необоснованной
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ЦБ РФ СЧИТАЕТ, ЧТО ТЕОРИЯ О СВЯЗАННОСТИ ДИНАМИКИ КУРСА РУБЛЯ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ КАПИТАЛЬНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ НЕ ОБОСНОВАНА — ЗАМПРЕД ЗАБОТКИН Новость дополняется ПРАЙМ, 11.08.2023
валюта, рынки, новости, россия, цб, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЦБ РФ СЧИТАЕТ, ЧТО ТЕОРИЯ О СВЯЗАННОСТИ ДИНАМИКИ КУРСА РУБЛЯ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ КАПИТАЛЬНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ НЕ ОБОСНОВАНА — ЗАМПРЕД ЗАБОТКИН
Новость дополняется