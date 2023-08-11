МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 99 рублей — впервые с 25 марта 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже. Рубль остается под давлением доллара и евро

Курс доллара на 16.22 мск растет на 1,49 рубля, до 98,95 рубля. А минутами ранее курс американской валюты максимально повышался до 99,0025 рубля.

При этом курс юаня растет на 16 копеек, до 13,63 рубля, евро — на 1,05 рубля, до 108,60 рубля.

Кроме того, курс евро на Московской бирже поднялся выше 109 рублей впервые с 23 марта 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже.

Курс евро на 16.34 мск растет на 1,35 рубля, до 108,9 рубля. А минутами ранее курс европейской валюты максимально повышался до 109,11 рубля.

При этом курс доллара растет на 1,69 рубля, до 99,15 рубля, юаня — на 19 копеек, до 13,65 рубля.