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2023
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Реальный эффективный курс рубля снизился в июле
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Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-июле снизился на 26,4%, а в июле — на 7,7%,... ПРАЙМ, 11.08.2023
валюта, рынки, новости, россия, цб, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-июле снизился на 26,4%, а в июле — на 7,7%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в июле снизился на 7,8% по сравнению с июнем, к евро — на 9,3%.
Номинальный курс рубля к доллару в июле снизился на 8%, к евро — на 9,8%.