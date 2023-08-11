МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-июле снизился на 26,4%, а в июле — на 7,7%, говорится в материалах ЦБ РФ. ЦБ назвал теорию связанности динамики рубля с капоперациями необоснованной

Реальный курс рубля к доллару в июле снизился на 7,8% по сравнению с июнем, к евро — на 9,3%.

Номинальный курс рубля к доллару в июле снизился на 8%, к евро — на 9,8%.