МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и недели в целом ослабел к основным торгуемым валютам, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,97 рубля, до 99,43 рубля, юаня — на 23 копейки, до 13,7 рубля, евро — на 1,23 рубля, до 108,78 рубля.

За неделю курс доллара вырос на 3,74 рубля, юаня — на 37 копеек, евро — на 3,17 рубля.