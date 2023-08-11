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2023
https://1prime.ru/Forex/20230811/841409924.html
Доллар и юань на Московской бирже завершили неделю заметным ростом
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Рубль по итогам торгов пятницы и недели в целом ослабел к основным торгуемым валютам, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию)... ПРАЙМ, 11.08.2023
валюта, рынки, новости, россия, московская биржа, доллар, юань
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и недели в целом ослабел к основным торгуемым валютам, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,97 рубля, до 99,43 рубля, юаня — на 23 копейки, до 13,7 рубля, евро — на 1,23 рубля, до 108,78 рубля.
За неделю курс доллара вырос на 3,74 рубля, юаня — на 37 копеек, евро — на 3,17 рубля.