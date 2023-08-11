МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ, Иван Таскин. Рубль заметно ослабел по итогам пятницы и недели в целом, несмотря на позитивные для отечественной валюты факторы вроде роста нефтяных цен и приостановки покупки валюты Банком России в рамках бюджетного правила. Курс доллара по итогам пятницы превысил 99 рублей, евро — немного недобрал до 109 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,97 рубля, до 99,43 рубля, юаня — на 23 копейки, до 13,70 рубля, евро — на 1,23 рубля, до 108,78 рубля.

Объем торгов юанем составил 135,75 миллиарда рублей, долларом — 131,97 миллиарда, евро — 44,15 миллиарда.

За неделю курс доллара вырос на 3,74 рубля, юаня — на 37 копеек, евро — на 3,17 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent к 19.10 мск дорожает на 0,95%, до 87,22 доллара за баррель.

РУБЛЬ НЕ СМОГ НАЙТИ ТОЧКУ ОПОРЫ

"Ослабление рубля, вероятно, по-прежнему связано со слабостью счета текущих операций, несмотря на то что в июле цены на российскую нефть заметно выросли. Рост цен на нефть с некоторым лагом переносится в выручку компаний-экспортеров, поэтому данный фактор не оказывает заметной поддержки курсу рубля в текущий момент. При этом импорт, а также спрос на валюту в рамках сезона отпусков остаются высокими", — считает Евгений Линчик из УК "Первая".

Базово на рубль продолжает оказывать давление дисбаланс импорта и экспорта, а также повышенные расходы бюджета. Негативно на позициях отечественной валюты мог сказаться укрепление доллара к другим основным валютам и общее снижение аппетита к риску на финансовых рынках, добавляет Денис Буйволов из компании "БКС Мир инвестиций".

"Мешает реваншу нацвалюты и нисходящая динамика на рынке рублевого долга. Индекс гособлигаций RGBI снижается уже 12 сессий подряд и находится на минимумах с мая 2022 года", — дополнил аналитик.

ПРОГНОЗЫ

"Значительных перемен в динамике рубля пока ожидать не стоит. Фундаментально ситуация для национальной валюты не изменилась. Однако по мере приближения конца месяца темпы снижения курса рубля могут замедлиться на фоне подготовки российских экспортеров к погашению налоговых обязательств", — считает Линчик.

Буйволов полагает, что отметка в 100 рублей за доллар может стать началом разворотного тренда для национальной валюты. Поспособствовать этому могут как рост цен на нефть, так и потенциальное вмешательство в ситуацию финансовых властей. Его прогноз курса доллара на следующую неделю — диапазон 95-100 рублей.

"Наши ориентиры для курса рубля к доллару, евро и юаню на торги 14 августа: 97–99 рублей, 107–109 рублей и 13,2–13,8 рубля соответственно", — заключает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.