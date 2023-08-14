МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Юань опустился до минимума за шесть недель после выхода данных, указавших на резкое сокращение банковского кредитования в Китае в июле. Давление на него также оказали финансовые проблемы компаний сектора недвижимости. Экономист объяснил, почему мы скоро увидим доллар по 90 рублей

Перед началом торгов центральный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,1686 против 7,1587 в пятницу.

На континентальном рынке пара открылась на 7,2515, а на момент написания статьи торговалась по 7,2600.

Индекс доллара поднялся до 103,015 от уровня закрытия предыдущей сессии 102,842.

Новое банковское кредитование в Китае в июле по сравнению с июнем сократилось на 89%, до 345,9 млрд юаней. Ослабли и другие индикаторы кредитования, несмотря на понижение процентных ставок и обещание властей принять дополнительные меры стимулирования экономики.

Объем кредитования в июле был минимальным с конца 2009 года и не дотянул до прогноза аналитиков.

Ранее вышедшие данные указали на дефляцию в китайской экономике, а также на значительное сокращение экспорта и импорта в июле. Сколько будет стоить доллар перед разворотом рубля

"Данные за июль демонстрируют слабость спроса на кредиты со стороны потребителей и компаний", — говорят аналитики Bank of America. Вместе с тем они считают, что у центрального банка мало возможностей для существенного денежно-кредитного стимулирования, так как его руководители обещали обеспечивать стабильность курса юаня.

По прогнозу Bank of America, в 3-м квартале центральный банк понизит ставку по кредитам на год для первоклассных заемщиков на 15 базисных пунктов, чтобы восстановить спрос на кредиты.

Давление на юань усилило решение одного из крупнейших операторов недвижимости в Китае — компании Country Garden — приостановить торги облигациями на континентальном рынке, которое спровоцировало распродажи акций компании.

На прошлой неделе СМИ сообщали, что Country Garden пропустила причитавшиеся 6 августа держателям двух выпусков облигаций купонные выплаты на сумму 22,5 млн долларов. Эта информация усилила обеспокоенность за состояние сектора, который пережил много дефолтов.

"На прошлой неделе с фондового рынка почти ежедневно наблюдался чистый отток капитала, сменивший имевший место в конце июля чистый приток", — сказал аналитик ANZ Кхун Гох.

Инвесторы ждут выходящих во вторник ключевых экономических данных, в том числе отчетов о розничных продажах за июль, о промышленном производстве и о безработице.

Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 7,279.