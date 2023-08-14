МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник продолжает снижаться, в том числе доллар оказался дороже 100 рублей, впервые с 23 марта прошлого года, следует из данных Московской биржи. Сколько будет стоить доллар перед разворотом рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 9.10 мск поднимается на 72 копейки, до 100,15 рубля, юаня — на 7 копеек, до 13,77 рубля, евро — на 74 копейки, до 109,52 рубля.