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2023-08-14T09:14:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230814/841420988.html
Курс доллара поднялся выше 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года
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https://россиясегодня.рф
. Курс рубля в понедельник продолжает снижаться, в том числе доллар оказался дороже 100 рублей, впервые с 23 марта прошлого года, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 14.08.2023
валюта, рынки, новости, московская биржа, курс рубля, курс доллара
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник продолжает снижаться, в том числе доллар оказался дороже 100 рублей, впервые с 23 марта прошлого года, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 9.10 мск поднимается на 72 копейки, до 100,15 рубля, юаня — на 7 копеек, до 13,77 рубля, евро — на 74 копейки, до 109,52 рубля.