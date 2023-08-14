МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. В понедельник растущий против большинства валют доллар США прорвал ключевое сопротивление 145 против японской иены, но потом немного отступил. Инвесторы ждут сигналов властей Японии о вероятности интервенция на валютном рынке. Япония отреагировала на решение России приостановить налоговое соглашение

В начале азиаткой сессии пара доллар/иена поднималась до максимума с 10 ноября 145,22, но вскоре развернулась и на момент написания статьи торговалась по 144,92.

В сентябре прошлого года при росте пары выше 145 власти Японии покупали иену и добились снижения пары до 140. В этом году иена снизилась против доллара почти на 10%.

"Пока власти Японии не предприняли вербальных интервенций, и это может означать, что они стали терпеливее после коррекции денежно-кредитной политики, а также на фоне дезинфляционных тенденций в США", — сказал аналитик Saxo Markets Чару Чанана.

"Тем не менее трейдеры с осторожностью наблюдают за уровнем 145 и частично фиксируют прибыли, а это означает, что движение выше 145 по-прежнему будет медленным", — добавил он.

В то время как пара торгуется около этого уровня, трейдеры ожидают, что представители властей Японии просигнализируют о вероятности интервенций, как они сделали это в июне.

"По нашему мнению, Министерство финансов начнет подавать сигналы, кода пара будет в диапазоне 145-148, — сказал аналитик HSBC Джо Чью. — Если не начнет, то рост коротких позиций по иене, видимо, возобновится".

Сейчас инвесторы держат позиции на продажу иены на 7,25 млрд долларов, что на 30% меньше достигнутого в июле максимума за 14 месяцев.