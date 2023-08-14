МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Российская валюта в понедельник торгуется в значительном минусе: американская валюта закрепилась выше 100 рублей, китайская — в районе 13,8 рубля, европейская — около 109,7 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар укрепляется к евро

Курс доллара расчетами "завтра" к 9.50 мск растет на 96 копеек, до 100,39 рубля, юаня – на 10 копеек, до 13,80 рубля, евро — на 1,03 рубля, до 109,81 рубля.

Ранее в понедельник доллар максимально дорожал до 100,50 рубля (максимума с 23 марта прошлого года), юань – до 13,82 рубля, евро – до 109,87 рубля.

"В ближайшей перспективе вероятны попытки взлета курса доллара к следующему целевому уровню 105 рублей, однако ожидаем, что они будут носить краткосрочный характер, так как эта зона выглядит неоправданной с фундаментальной точки зрения", — замечают аналитики Промсвязьбанка Евгений Локтюхов и Егор Жильников.

"Фундаментальные же факторы продолжают играть против российской валюты. Притока дополнительной валютной выручки от повышения цен на нефть мы так пока и не ощутили. Возможно, этот фактор начнет проявляться лишь на следующей неделе, когда экспортеры будут готовиться к уплате налогов. Налогов же в связи с ростом цен на нефть придется заплатить больше. Но это будет кратковременная помощь рублю", — считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

По его мнению, для окончания периода падения рубля нужно дождаться сокращения импорта либо решительных шагов монетарных властей. До появления этих факторов аналитик не исключает ухода курса доллара в район 115-120 рублей.