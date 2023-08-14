МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник усиливает снижение, в частности, евро поднялся выше 110 рублей, впервые с 23 марта прошлого года, доллар торгуется дороже 100, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи поднялся выше 3200 пунктов впервые с февраля 2022 года

Курс евро расчетами "завтра" на 10.09 мск подскакивает на 1,49 рубля, до 110,26 рубля, юаня — на 16 копеек, до 13,86 рубля, доллара — на 1,37 рубля, до 100,80 рубля.