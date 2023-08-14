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2023
https://1prime.ru/Forex/20230814/841423479.html
Курс евро поднялся выше 110 рублей впервые с 23 марта 2022 года
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. Курс рубля в понедельник усиливает снижение, в частности, евро поднялся выше 110 рублей, впервые с 23 марта прошлого года, доллар торгуется дороже 100, следует из данных... ПРАЙМ, 14.08.2023
валюта, рынки, новости, курс евро, курс рубля, московская биржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник усиливает снижение, в частности, евро поднялся выше 110 рублей, впервые с 23 марта прошлого года, доллар торгуется дороже 100, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 10.09 мск подскакивает на 1,49 рубля, до 110,26 рубля, юаня — на 16 копеек, до 13,86 рубля, доллара — на 1,37 рубля, до 100,80 рубля.