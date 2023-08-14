2023-08-14T10:28:22+03:00
2023-08-14T10:28:22+03:00
2023-08-14T10:28:22+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230814/841423929.html
ЦБ с расчетами продал на внутреннем рынке юани на 2,3 миллиарда рублей
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 11 августа составил 2,3 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций... ПРАЙМ, 14.08.2023
валюта, рынки, новости, центробанк, россия, юани, торги
https://cdnn.1prime.ru/images/83318/28/833182816.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83318/28/833182816.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83318/28/833182813.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83318/28/833182813.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83318/28/833182810.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83318/28/833182810.jpg
https://1prime.ru/Forex/20230811/841409924.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 11 августа составил 2,3 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
ЦБ РФ с 13 января 2023 года возобновил валютные операции в интересах Минфина в рамках бюджетного правила. Причем теперь в этих целях покупает или продает только юани. Запланированный объем покупки валюты в период с 7 августа по 6 сентября составит 40,5 миллиарда рублей, по 1,8 миллиарда рублей в день.
Кроме того, с 1 августа начались валютные операции в связи с размещением средств Фонда национального благосостояния в разрешенные финансовые активы внутри российской экономики. Эти операции тоже будут идти только в юанях. Запланированный объем продажи валюты в период с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года составляет 288,4 миллиарда рублей, по 2,3 миллиарда рублей в день.