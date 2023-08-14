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2023
https://1prime.ru/Forex/20230814/841425759.html
Курс доллара поднялся выше 101 рубля впервые с 23 марта 2022 года
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. Курс рубля продолжает снижаться, доллар — уже выше 101 рубля, впервые с 23 марта прошлого года, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 11.16 мск... ПРАЙМ, 14.08.2023
валюта, рынки, новости, курс доллара, курс рубля, московская биржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает снижаться, доллар — уже выше 101 рубля, впервые с 23 марта прошлого года, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 11.16 мск подскакивает на 1,44 рубля, до 100,87 рубля, а минутами ранее достигал 101,03 рубля.
Курс юаня в то же время растёт на 17 копеек, до 13,87 рубля, евро — на 1,82 рубля, до 110,56 рубля.