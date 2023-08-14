МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает снижаться, доллар — уже выше 101 рубля, впервые с 23 марта прошлого года, следует из данных Московской биржи. Испугались всерьез. Банк России спешит на помощь рублю

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.16 мск подскакивает на 1,44 рубля, до 100,87 рубля, а минутами ранее достигал 101,03 рубля.

Курс юаня в то же время растёт на 17 копеек, до 13,87 рубля, евро — на 1,82 рубля, до 110,56 рубля.