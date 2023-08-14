МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Банк России по-прежнему не видит угроз для финансовой стабильности от падения курса рубля, на ближайших заседаниях допускает возможность повышения ключевой ставки, заявили РИА Новости в пресс-службе регулятора. ЦБ с расчетами продал на внутреннем рынке юани на 2,3 миллиарда рублей

Курс доллара ранее в понедельник превысил 101 рубль. В пятницу зампред ЦБ Алексей Заботкин говорил, что регулятор не видит рисков финансовой стабильности из-за ситуации с ослаблением курса рубля. Тогда же он отметил, что вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ в сентябре высокая и с июльского заседания не снизилась.

"На сегодня угрозы финансовой стабильности нет. Обменный курс формируется под влиянием большого числа факторов. Наряду со значительным сокращением стоимостных объемов экспорта происходит расширение спроса на импорт, связанное с активным ростом внутреннего спроса, в том числе на фоне высоких темпов кредитования при сохранении повышенного уровня государственного спроса", — сообщил регулятор.

В ЦБ отметили, что действия по денежно-кредитной политике будут направлены на то, чтобы нейтрализовать последствия от этих факторов для стабилизации инфляции на цели 4% в 2024 году.

"Для стабилизации инфляции на 4% требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", — добавил регулятор.