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2023
https://1prime.ru/Forex/20230814/841429584.html
Курс евро поднялся выше 111 рублей впервые с марта 2022 года
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https://россиясегодня.рф
. Курс рубля в понедельник усиливает снижение, в частности, евро оказался дороже 111 рублей, впервые с 23 марта прошлого года, курс доллара — стабильно выше 101 рубля, следует из... ПРАЙМ, 14.08.2023
валюта, рынки, новости, мир, евро, рубль, рекорд
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник усиливает снижение, в частности, евро оказался дороже 111 рублей, впервые с 23 марта прошлого года, курс доллара — стабильно выше 101 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 13.01 мск подскакивает на 2,36 рубля, до 111,13 рубля, юаня – на 23 копейки, до 13,93 рубля, доллара — на 2,19 рубля, до 101,62 рубля.