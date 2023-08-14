МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник усиливает снижение, в частности, евро оказался дороже 111 рублей, впервые с 23 марта прошлого года, курс доллара — стабильно выше 101 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар по 100: ищи кому выгодно

Курс евро расчетами "завтра" на 13.01 мск подскакивает на 2,36 рубля, до 111,13 рубля, юаня – на 23 копейки, до 13,93 рубля, доллара — на 2,19 рубля, до 101,62 рубля.