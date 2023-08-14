2023-08-14T13:53:15+03:00
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2023-08-14T13:53:15+03:00
2023
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Туры за рубеж из России подорожали на 10 процентов из-за ослабления рубля
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Стоимость зарубежных путевок из России с середины прошлой недели выросла на 10% из-за ослабления курса рубля, сообщили РИА Новости в группе компаний "Слетать.ру". Курс доллара... ПРАЙМ, 14.08.2023
валюта, рынки, новости, россия, путевки, ослабление рубля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Стоимость зарубежных путевок из России с середины прошлой недели выросла на 10% из-за ослабления курса рубля, сообщили РИА Новости в группе компаний "Слетать.ру".
Курс доллара ранее в понедельник превысил 101 рубль, евро — 111 рублей впервые с 23 марта 2022 года. ЦБ РФ в своем комментарии повторил, что по-прежнему не видит угроз для финансовой стабильности от падения рубля и допускает вероятность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
"В связи с колебаниями курса валют в "Слетать.ру" отмечают рост цен на зарубежных направлениях в пределах 10% (с середины прошлой недели к текущему дню — ред.)", — рассказали в группе-компаний.
Как сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян, падение курса рубля скажется в том числе и на бюджетных направлениях.
"Рост цен на путевки линеен росту курса валют. Авиабилеты сейчас довольно дорого стоят, и билетная составляющая начинает влиять на стоимость путешествия. Даже бюджетные направления — Египет, Шри-Ланка, Гоа — тоже от этого пострадают, потому что билеты туда в среднем стоят 500-600 долларов", — сообщил он.