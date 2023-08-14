МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия — За Правду") попросил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину разъяснить причины падения курса рубля и последствия этого, следует из соответствующего письма, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости. В ЦБ не видят угроз для финансовой стабильности в динамике рубля

Курс доллара в понедельник превысил 101 рубль. В пятницу зампред ЦБ Алексей Заботкин говорил, что регулятор не видит рисков для финансовой стабильности из-за ситуации с ослаблением курса рубля. Тогда же он отмечал, что вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ в сентябре высокая и с июльского заседания не снизилась. В понедельник в пресс-службе Банка России заявили РИА Новости, что регулятор по-прежнему не видит угроз для финансовой стабильности от падения курса рубля, на ближайших заседаниях допускает возможность повышения ключевой ставки.

Кузнецов в обращении к главе ЦБ отмечает, что, по оценкам экспертов, рубль в 2023 году ослабел по отношению к доллару на 30%, а "многие экономисты заявляют, что к концу текущего финансового года инфляция может вырасти до 15%, а реальная вырастет еще больше". Сам он выразил беспокойство в связи с возможным ростом цен для потребителей, особенно на импортные товары, "которые продолжают занимать в потребительской корзине россиян порядка 40% — от продуктов питания до бытовой техники".

"На основании изложенного, прошу Вас дать разъяснения для избирателей о причинах падения курса рубля и последствиях, ожидаемых от этого падения, с целью предупреждения россиян о возможной высокой инфляции и росте цен в стране", — написал Кузнецов.

В комментарии РИА Новости депутат предложил вернуться "к мерам годичной давности, в народе названным "мерами Мишустина-Белоусова".

"Пусть под копирку выполнят, то, что было год назад, в марте-апреле 2022 года. И все. Курс вернется к 65-70", — считает Кузнецов.