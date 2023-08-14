МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Пользователи соцсетей бурно отреагировали на падение курса рубля: оно вызвало всплеск шуток и мемов, выяснили РИА Новости. Так, блогеры переделали философское изречение самураев под ситуацию на валютном рынке: "У рубля нет курса. Только путь". Экономист объяснил, почему мы скоро увидим доллар по 90 рублей

В пятницу казалось невероятным и страшным, если курс доллара вырастет выше 99 рублей. В интернете на эту тему появился мем, состоящий из нескольких картинок, похожих на комикс: ночью из-под кровати к человечку вылезает привидение и пытается испугать его, а человечек ему сообщает, что доллар уже 99 рублей. После этого привидение ложится рядом на кровать и начинает бояться.

После того, как порог был пройден, в соцсетях появилась картинка, на которой глава Банка России Эльвира Набиуллина держит в руках 1 доллар. Подпись над картинкой гласит: "Набиуллина представила дизайн новой 100-рублевой купюры".

А "Яндекс Музыке" предложили актуализировать каталог артистов и начать со знаменитого рэпера 50 Cent, которого уже в других сетях переименовали в "50 рублей" (50 рублей как раз и составляют 50 центов при курсе 100 рублей за 1 доллар).

Еще одна шутка от блогеров: "Курс доллара признался, что чувствует себя на все 100".

Некоторые на этом фоне вспоминают высказывание бывшего директора Центра макроэкономических исследований Сбербанка Юлии Цепляевой из 2014 года: "Мне очень жалко людей, которые покупают доллар по 35 рублей! Они просто потеряют свои деньги".

Известный инвестбанкир, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган так прокомментировал текущую ситуацию: "Давно такого не было и вот опять".

В понедельник доллар превысил сначала 100 рублей, а затем и 101 рубль впервые с 23 марта прошлого года.