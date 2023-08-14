МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к другим мировым валютам, таким как евро и иена, в ожидании дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Россияне отреагировали в соцсетях на обвал курса рубля

По состоянию на 14.56 мск курс евро к доллару снижается до 1,0939 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0944 доллара, курс доллара к иене растет до 145,10 иены за доллар с 144,96 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,07%, до 102,91 пункта.

Потребительские цены в США по итогам июля показали рост на 3,2% в годовом выражении после 3% месяцем ранее, оставшись выше целевого уровня ФРС в 2%. Также индекс цен производителей (PPI) в июле оказался выше ожиданий — 0,3% при прогнозе в 0,2%.

Теперь, по данным CME Group, 88,5% аналитиков ожидают в сентябре сохранения ставки рефинансирования в США на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых, при этом к концу года почти 30% экспертов допускают повышение до 5,5-5,75%.

Также инвесторы пребывают в ожидании данных розничных продаж в стране, публикация которых запланирована на вторник. Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, прогнозируют в июле рост показателя на 0,4% после роста на 0,2% в июне.

Старший аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya), чьи слова приводит агентство Франс Пресс, считает, что больший, чем ожидалось, показатель розничных продаж "может подогреть уверенность в том, что экономика США встанет на ноги и избежит рецессии" в рамках цикла повышения ставок ФРС. "Но это не обязательно повлияет на инфляционные ожидания" — заключила эксперт.