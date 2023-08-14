МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Рубль перешел к укреплению на сообщении о внеочередном заседании ЦБ России по ключевой ставке — доллар упал ниже психологического уровня 100 рублей и далее ушел ниже 99 рублей, евро торгуется ниже 108 рублей, юань — около 13,5 рубля, следует из данных Московской биржи. 

Московская биржа

Индекс Мосбиржи закрепляется выше 3200 пунктов

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.37 мск падал на 71 копейку, до 98,72 рубля, евро — на 1 рубль, до 107,78 рубля, юань — на 19 копеек, до 13,51 рубля.

В понедельник доллар максимально дорожал до 101,75 рубля, евро — до 111,42 рубля, юань — до 13,96 рубля.

Банк России 15 августа проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке, заявил регулятор.