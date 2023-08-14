МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Рубль перешел к укреплению на сообщении о внеочередном заседании ЦБ России по ключевой ставке — доллар упал ниже психологического уровня 100 рублей и далее ушел ниже 99 рублей, евро торгуется ниже 108 рублей, юань — около 13,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи закрепляется выше 3200 пунктов

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.37 мск падал на 71 копейку, до 98,72 рубля, евро — на 1 рубль, до 107,78 рубля, юань — на 19 копеек, до 13,51 рубля.

В понедельник доллар максимально дорожал до 101,75 рубля, евро — до 111,42 рубля, юань — до 13,96 рубля.

Банк России 15 августа проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке, заявил регулятор.